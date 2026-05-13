ساوي يظهر في ماراثون برلين

يشارك الكيني سيباستيان ساوي أول عدّاء يقطع مسافة الماراثون في أقل من ساعتين، في ماراثون برلين سبتمبر المقبل، وفقًا لما أعلن المنظمون.

وكان العداء الكيني، البالغ من العمر 31 عامًا، حطَّم الرقم القياسي السابق عندما أنهى ماراثون لندن بساعة و59 دقيقة و30 ثانية خلال أبريل، مرتديًا نموذجًا جديدًا من الأحذية المخصّصة للجري عالي الأداء.

ويضع ساوي نصب عينيه هدفًا جديدًا يتمثل في تحسين زمنه القياسي خلال سباق 27 سبتمبر في ماراثون برلين.

وكان ساوي فاز بالنسخة الأخيرة من ماراثون برلين بزمن قدره ساعتان ودقيقتان و16 ثانية، على الرغم من الحرارة والرطوبة التي شهدتها العاصمة الألمانية.

وقال في بيان صادر عن المنظمين: «أنا سعيد جدًّا بالعودة إلى ماراثون برلين هذا العام للدفاع عن لقبي».

وأضاف «قد يتساءل الكثيرون عن أهدافي هذه المرة. بعد فوزي في لندن وتحقيقي زمنًا أقل من ساعتين، كل ما يمكنني قوله هو أنني سأواصل الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، وسأعود إلى برلين لتكريم هذا الحدث الكبير، وهذه المنظمة التي وجهت لي الدعوة، وسأجري بأفضل ما يمكن وبأسرع ما يمكن، ثم نرى ما سيحدث يوم السباق».