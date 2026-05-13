الشباب يجهز خطاب حمد الله.. والإيقاف إلى نهاية الموسم

تتجه إدارة نادي الشباب إلى تجهيز خطاب عاجل، بهدف تزويد لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الجاري، مع الحسم الذي طاله، نتيجة تكرار ما بدر منه تجاه البلجيكي يانيك كاراسكو «القائد»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي العاصمي، تهدف إلى حفظ حقوق النادي، بعد أن أصدرت قرارًا آخر بإيقاف حمد الله، حتى نهاية الموسم الجاري، واستمرار أدائه التدريبات بشكل انفرادي، بعد أن سبق لها أن عاقبته لمدة 7 أيام فقط، عقب حادثة «غرفة الملابس» التي أعقبت الخسارة أمام التعاون بنتيجة 1ـ5 في الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

وشارك المغربي مع الشباب خلال الموسم الجاري في 15 مباراة، بجميع المسابقات، منها 14 في دوري «روشن»، سجل 7 أهداف وصنع هدفين.

واضطر الجزائري نور الدين زكري، مدرب الفريق، إلى إبعاد حمد الله عن قائمة مواجهتي النصر ونيوم، واللتين خسرهما تواليًا «2ـ4»، و«1ـ2»، بسبب مشاكل انضباطية، على أن يستمر الغياب في مباراتي الاتحاد، والنجمة، الأحد والأربعاء المقبلين.

وانضم صاحب الـ35 عامًا إلى الشباب يوليو 2024، قادمًا من الاتحاد، على أن ينتهي عقده نهاية الموسم الجاري، إذ شارك برفقته في 45 مباراة، سجَّل خلالها 31 هدفًا وصنع ستة.