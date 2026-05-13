الإسماعيلي.. مصنع النجوم يتوارى بالهبوط

ودَّع فريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم بطولة الدوري الممتاز المصري بعد الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 1ـ2، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وهبط الإسماعيلي بشكل رسمي ومؤكد إلى دوري القسم الثاني المصري.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز الأخير من ترتيب مجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري، ليتأكد هبوطه رسميًّا بعد فوزه في مباراة واحدة فقط خلال المباريات الأخيرة من المسابقة.

ويُعرف الإسماعيلي بلقب «الدراويش» نسبة إلى تألق عدد كبير من نجومه السابقين الذين يحملون اسم درويش في عائلتهم، مثل ميمي درويش ومصطفى درويش وحسن درويش، مع شهرة هؤلاء النجوم بالمهارة والمراوغة والقدرة على التلاعب بالمدافعين.

ويعد الإسماعيلي من أعرق وأقدم أندية مصر وإفريقيا، إذ تم تأسيسه رسميًّا عام 1924 بمدينة الإسماعيلية في مصر.

وبلغت تكاليف إنشاء النادي 6 آلاف و500 جنيه مصري في تلك الفترة، تبرع أهالي وتجار ووجهاء المدينة بهذه المبالغ حتى تأسس مقر النادي الاجتماعي ثم الكروي.

ولم يرتبط الإسماعيلي تاريخيًّا بلقب الدراويش فقط، بل أيضًا عُرف بلقب آخر هو «برازيل مصر وإفريقيا والعرب»، بسبب لعب فريق كرة القدم باللون الأصفر مثل منتخب السامبا البرازيلي، إضافة إلى تميز النادي بالكرة الهجومية والمهارات المميزة مثل نجوم الكرة البرازيلية.

ودخل الإسماعيلي التاريخ من الباب الكبير، بعد أن أصبح أول فريق مصري يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا، وتُوِّج باللقب عام 1969، بعد الفوز على فريق الإنجلبير بطل الكونغو الديمقراطية «زائير سابقًا» في المباراة النهائية.

وتعادل الإسماعيلي في ذهاب النهائي خارج أرضه بنتيجة 2ـ2، قبل تحقيق الفوز التاريخي في الإياب، على ملعب القاهرة الدولي بنتيجة 3ـ1 على فريق الإنجلبير بنتيجة 3ـ1.

وعلى مستوى البطولات المحلية، حقق الإسماعيلي لقب الدوري المصري 3 مرات، في مواسم: «1966ـ67، 1990ـ91، 2001ـ02»، كما فاز بلقب كأس مصر مرتين، عامي 1997 و2000.

وكاد الإسماعيلي أن يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا من جديد عام 2003، لولا خسارة النهائي أمام إنيمبا النيجيري بنتيجة 1ـ2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وخسر نهائي دوري أبطال العرب عام 2004، بعد الهزيمة أمام الصفاقسي التونسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وارتدى قميص الإسماعيلي مجموعة من أمهر وأفضل لاعبي مصر خلال حقبتي الستينيات والسبعينيات الميلادية، مثل علي أبو جريشة أحد أفضل مهاجمي الكرة المصرية تاريخيًّا، ومحمد مرسي حسين الشهير بـ «رضا»، الذي كان أحد أعضاء الفريق الفائز بلقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا في الستينيات، إضافة إلى أسامة خليل، مهاجم منتخب مصر وهداف بطولة الدوري في موسم 1975ـ1976.

وأكمل الإسماعيلي مسيرة تصعيد النجوم، إذ تألق في صفوفه أحد أمهر لاعبي مصر سابقًا، وهو محمد حازم، الذي فاز بلقب هدّاف الدوري المصري الممتاز مرتين، في موسمي 1984ـ85 و1985ـ86، قبل أن يتوفاه الله في حادث سير عام 1986.

وتألق في صفوفه أيضًا نجوم منتخب مصر الدوليين في فترة التسعينيات، مثل حمزة الجمل وبشير عبد الصمد وفوزي جمال وسعفان الصغير، حين فاز هؤلاء بلقب الدوري المصري عام 1991، إضافة إلى الجيل التالي بقيادة محمد صلاح أبو جريشة وأحمد العجوز، حين فاز الإسماعيلي بلقب كأس مصر عام 1997.

وخلال فترة الألفية الجديدة، حقق الإسماعيلي لقب الدوري المصري في موسم 2001ـ2002، تحت قيادة المدرب الوطني محسن صالح، مع نخبة من ألمع وأشهر نجوم الكرة المصرية بقيادة محمد بركات، محمد حمص، حمام إبراهيم، عماد النحاس، سيد معوض، إسلام الشاطر، وغيرهم من النجوم الذين تألقوا فيما بعد بقميص منتخب مصر مثل محمد حمص، فيما انتقل آخرون إلى الأهلي للفوز بأكثر من لقب قاري ومحلي مثل بركات والنحاس والشاطر ومعوض.

يذكر أنَّ الإسماعيلي أيضًا أسهم في تصعيد أكثر من نجم كروي في الأعوام الأخيرة، مثل حسني عبد ربه، لاعب وسط منتخب مصر السابق، الذي كانت له تجربة احترافية في الملاعب السعودية مع النصر والاتحاد، إضافة إلى أحمد فتحي ظهير منتخب مصر الدولي، واللاعب الذي انتقل إلى الأهلي ثم بيراميدز لاحقًا.