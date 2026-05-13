5 ينصّبون إيبانيز «نجم الجولة»

طار البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بلقب «نجم الجولة» والذي يُمنح بعد كل أسبوعٍ من دوري روشن السعودي، بناءً على اختيارات عدد من المدربين، السعوديين والأجانب.

ومنح خمسة مدربين، استطلعت «الرياضية» آراءهم، إيبانيز نجومية الجولة الـ32 والتي اختتمت السبت، وهم الثلاثي السعودي صالح المحمدي ويوسف عنبر وخالد القروني، والبحريني خالد جاسم، والبوسني روسمير تسفيكو، فيما ذهب صوت الأردني عثمان الحسنات إلى الجزائري سعيد بن رحمة لاعب نيوم، ومنح فوزي الشهري صوته إلى البرازيلي جابرييل كارفاليو لاعب القادسية، واختار المصري طارق يحيى الإسباني ألفارو ميدران لاعب الاتفاق.

وقاد إيبانيز فريقه إلى انتصار ثمين على نظيره التعاون، الإثنين الماضي، في المباراة التي لعبت على ملعب «التعاون» في بريدة، بعد تسجيله هدف الانتصار لفريقه عند الدقيقة 79.

وحصل إيبانيز على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تحقيقه التقييم الأعلى من بين اللاعبين «8.4»

ولعب إيبانيز الموسم الجاري مع الأهلي 45 مباراة، منها 27 في دوري «روشن»، سجَّل 4 أهداف، وصنع اثنين.