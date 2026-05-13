قبل نهائي أوساكا.. النصر يفقد 5 لاعبين

يجري الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والفرنسي كينجسلي كومان، وعبد الإله العمري، لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، كشفًا بالأشعة في أحد المراكز الطبية المختصة، وذلك لتحديد نوعية الإصابة العضلية التي تعرضوا لها خلال مواجهة «الديربي» أمام الهلال، الثلاثاء، على أرض ملعب «الأول بارك» في الرياض، في قمة الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأبلغ المصدر ذاته، أن البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب نادي النصر، استبعد مشاركة الثلاثي، إلى جانب البرازيلي أنجيلو جابرييل، ونواف العقيدي، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، أمام جامبا أوساكا الياباني، السبت المقبل، في الرياض، لقوة الإصابات العضلية التي يعاني منها اللاعبون الخمسةة.

وبيّن أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، سيتسلم التقرير الطبي النهائي للثلاثي بروزوفيتش، وكومان، والعمري، قبل انطلاق التدريبات الخميس المقبل، على أن يخضع الجميع لبرنامج تأهيلي عاجل، حسب ما ستظهر نتائج الفحص.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي في القطب العاصمي، وضع علاجًا مكثفًا للبرازيلي أنجيلو، على أمل تعافيه، قبل المواجهة الأخيرة والحاسمة أمام ضمك الأربعاء المقبل في الرياض، والتي على ضوء نتيجتها سيتحدد بطل دوري روشن السعودي الموسم الجاري.

ويعاني النصر من أزمة إصابات في المنعطف الأخير قبل نهاية الموسم، إذ لا يزال نواف العقيدي الحارس الثاني يواصل التأهيل، فيما يغيب الثنائي راغد النجار ومبارك البوعينين حتى نهاية الموسم بسبب إصابتيهما بالرباط الصليبي.

ويتصدر النصر قبل مباراته الأخيرة أمام ضمك، قائمة ترتيب دوري روشن، برصيد 83 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال «الثاني» بـ78 نقطة، مع تبقي مواجهتان للأخير أمام نيوم والفيحاء.