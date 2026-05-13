صحافة العالم.. هفوة بينتو تحبط رونالدو

ركزت وسائل الإعلام العالمية على ديربي الرياض الذي جمع فريق النصر الأول لكرة القدم ومنافسه التقليدي الهلال، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 32 من الدوري على ملعب «الأول بارك».

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1ـ1، سجل للنصر الفرنسي محمد سيماكان، وللهلال البرازيلي بينتو ماتيوس بالخطأ في مرماه.

وكتبت صحيفة AS الإسبانية عنوان: بينتو يؤجل احتفال النصر .. وكريستيانو يعيش لحظة معاناة جديدة من أجل اللقب. وركزت صحيفة «ليكيب» الفرنسية على خطأ البرازيلي بينتو من خلال عنوان كتبت فيه «حارس النصر يرتكب خطأ فادحًا.. واللقب يؤجل».

وذكرت شبكة ESPN الأمريكية أن هفوة متأخرة.. تكلف رونالدو والنصر اللقب، وعلقت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية بعنوان كتبت فيه فريق سيموني انزاجي يتعادل في النهاية.. لكن النصر يقترب من اللقب.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن كريستيانو يغادر محبطًا بعد تعادل غريب في الدقيقة 98 ويؤجل فرحة فريقه جالسًا على الدكة ينتظر أول ألقابه السعودية، و علقت «سكاي سبورتس» الإيطالية بعنوان: الهلال بقيادة انزاجي يبقي اللقب مفتوحًا، هدف في الدقيقة 98 يبقي الآمال.

ويحتل النصر المركز الأول في سلم الترتيب برصيد 83 نقطة من 27 انتصارًا وتعادلين و 4 خسائر، ويحتاج إلى انتصار على ضمك الجولة الأخيرة لحسم اللقب بعيدًا عن نتائج مواجهتي الهلال الأخيرتين أمام نيوم والفيحاء الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 78 نقطة من 23 انتصارًا و تسعة تعادلات دون أي خسارة.