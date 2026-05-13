الخميس.. مالكوم يفحص ركبته

يخضع البرازيلي مالكوم، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الخميس، لفحوصات طبية في عيادة النادي، للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مواجهة «الديربي» أمام النصر، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ الإسباني خوان خيمينيز، رئيس الجهاز الطبي في النادي، سيحدد مستوى إصابة مالكوم بعد الفحص، وما إذا كان بحاجة إلى برنامج علاجي وتأهيلي، بعد أن ظلَّ طوال ما تبقى من المباراة واضعًا الثلج على الركبة.

واضطر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، إلى استبدال مالكوم عند الدقيقة «87» من المباراة التي احتضنها ملعب «الأول بارك» في الرياض باللاعب مراد هوساوي، وتم وضع الثلج على موضع ركبته بعد خروجه من المستطيل الأخضر.

إلى ذلك، منح إنزاجي، مدرب الفريق، اللاعبين راحة الأربعاء، على أن يعاود الجميع التدريبات الخميس، استعدادًا لمواجهة نيوم في الجولة قبل الأخيرة، التي تلعب السبت في «المملكة أرينا» في الرياض.

وأنهى الأزرق العاصمي مواجهة الغريم بالتعادل 1ـ1، وذلك قبل نهاية المباراة بثوانٍ قليلة، وذلك بعد ظلَّ النصر متقدمًا منذ الدقيقة 37 من شوط المباراة الأول.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية برصيد 78 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق خمس نقاط، مع تبقي مواجهتين أمام نيوم والفيحاء، فيما يلعب المتصدر الأربعاء المقبل أمام ضمك.