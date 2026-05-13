مارتينيز: رونالدو متعطش ومستواه ثابت

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، أن الأسطورة كريستيانو رونالدو متعطش للفوز، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء.

وقال مارتينيز: «رونالدو يبقى متعطشًا للفوز، ولا أرى أي مؤشرات لتراجع مستواه بعد انتقاله إلى السعودية».

وأضاف مارتينيز «رونالدو يقدم أداءً مميزًا، وأثبت أهميته لمنتخب البرتغال، فامتلاكه كل هذا الشغف بعد كل النجاحات والإنجازات التي حققها يبقى أمرًا رائعًا، مع التأكيد على أن الإنجازات لا تكفي فقط للانضمام إلى صفوف المنتخب، بل يجب أن تكون مفيدًا للفريق».

ويستعد رونالدو ومنافسه اللدود ليونيل ميسي قائد الأرجنتين للمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة، ويبقى النجم البرتغالي الأكثر مشاركة وتسجيلًا للأهداف مع منتخب بلاده بإحرازه 143 هدفًا في 226 مباراة، واللاعب الوحيد أيضًا الذي هز الشباك في خمس نسخ من كأس العالم.

وتابع مارتينيز قائلًا: «على الرغم من أن رونالدو قائد الفريق، وحقق نجاحات غير مسبوقة تظهر تميزه، فإنه ملزم أيضًا بمهام مثل أي لاعب آخر في المنتخب».

وانتقل رونالدو إلى نادي النصر في منتصف موسم 2022ـ 2023 بعد انتهاء فترته الأخيرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.