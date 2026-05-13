جوارديولا: الحكام لم يقوموا بعملهم

دعا الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم لاعبيه إلى أن يكونوا أفضل من أجل أنفسهم بهدف تفادي الجدل المتكرر حول حكم الفيديو المساعد «VAR»، في ظل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مع أرسنال.

ويعتقد جوارديولا أن مانشستر سيتي كان في السابق ضحية قرارات مراجعة الإعادات، ولا يزال منزعجًا من القرارات التي اتُّخذت ضد فريقه في خسارتي نهائي كأس إنجلترا عامي 2024 و2025.

وعاد حكم الفيديو المساعد «VAR» إلى الواجهة مجددًا بعدما حُرم وست هام، المهدد بالهبوط، من هدف تعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أمام أرسنال الساعي إلى اللقب، عقب مراجعة مطوّلة الأحد الماضي، في مباراة انتهت بفوز «المدفعجية» 1ـ0، ما وسّع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي إلى خمس نقاط عن السيتي صاحب المركز الثاني.

لكن مدرب السيتي قال إن اللاعبين يملكون القدرة على إخراج الـ«VAR» من المعادلة.

وقال جوارديولا: «خسرنا نهائي كأس إنجلترا لأن الحكام لم يقوموا بعملهم كما يجب».

وأضاف «عندما يحدث هذا، يكون السبب أننا نحن من يجب أن نكون أفضل، لا الحكام ولا الـ «VAR».

وتابع المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ الألماني «منذ وقت طويل، منذ وصولي، لم أعد أثق بشيء. تعلمت دائمًا أنك يجب أن تكون أفضل، أفضل، وأن تضع نفسك في موقع أفضل، لأنك حينها تلوم نفسك على ما يجب عليك فعله، لأن الـ«VAR» مسألة حظ كقلب العملة».

وكان السيتي خسر نهائي كأس إنجلترا قبل عامين 1ـ2 أمام غريمه مانشستر يونايتد، ورأى جوارديولا أن فريقه كان يستحق ركلتي جزاء إثر تدخلين منفصلين على النرويجي إرلينج هالاند من الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز وكوبي ماينو.

وشهد ملعب ويمبلي جدلًا إضافيًا خلال الخسارة المفاجئة للسيتي أمام كريستال بالاس في نهائي الموسم الماضي.

وكان دين هندرسون أحد أبطال بالاس، بعدما تصدى لركلة جزاء، لكن النتيجة ربما كانت مختلفة لو طُرد حارس المرمى بسبب لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

ومع ذلك، شدد جوارديولا على أنه لا يعيش على ذكريات تلك المباراة قبل مواجهة بالاس في الدوري، الأربعاء، حيث إن فوز السيتي سيقلّص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى نقطتين.

وقال الإسباني «عليك أن تكون أفضل وأفضل من أجل نفسك، وهذا ما يعنيه بالنسبة لنا التركيز على كريستال بالاس».

وأضاف «بالطبع، الأمر ليس بأيدينا في الدوري الإنجليزي. دائمًا أقول للاعبين: افعلوا ذلك، افعلوه، افعلوه بشكل أفضل».

وتابع «تعلمت دائمًا أنه عندما تفقد التركيز، تكون في وضع خطير. الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو أن نكون أفضل، وهذا وحده ما يقع ضمن سيطرتكم».