اتحاد القدم يطرح نقل تجريبيات الأخضر

طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم كراسة النقل التلفزيوني للمباريات «التجريبية» الثلاث للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026، وفقًا لما كشفه لـ«الرياضية» مصدر خاص.

وسيخوض الأخضر السعودي 3 مباريات تجريبية أمام الأكوادور30 مايو الجاري في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، والسنغال، 9 يونيو المقبل، في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، إضافة إلى مباراة ثالثة ستحدد لاحقًا.

وحدَّد اتحاد القدم الـ 17 من مايو الجاري موعدًا نهائيًا لتقديم العروض، وتشمل الحقوق المطروحة والحقوق الرقمية والبث المباشر، مع تكفل الجهة المشترية بكافة التكاليف الإنتاجية الخاصة بالمباريات. كما تضمنت الكراسة عددًا من الاشتراطات الفنية، أبرزها توفير 12 كاميرا كحد أدنى، مع بث بجودة HD، وإنتاج ملخصات سريعة وموسعة للمباريات.

وأوضح الاتحاد في الكراسة التي أرسلت للقنوات التلفزيونية أنَّ تقييم العروض سيعتمد على عدة معايير، يتصدرها القيمة المالية لحقوق البث، إلى جانب جودة العرض الفني، والخبرات السابقة في نقل مباريات المنتخب.