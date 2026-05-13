السعودية ضمن قائمة الأكثر تأثيرا في السينما

كشف مركز السينما العربية عن قائمة الـ 101 الأكثر تأثيرًا في السينما العربية لعام 2026، وهي القائمة التي تسلط الضوء على من برزوا خلال الـ 12 شهرًا الماضية في صناعة السينما بالعالم العربي.

وتضم قائمة هذا العام مزيجًا من الأسماء المعتادة التي تعود مجددًا إلى جانب أسماء جديدة تمامًا، وتتميز بوجود عدد كبير من النساء العربيات، حيث تشمل 20 مخرجًا، و8 ممثلين، و18 شركة إنتاج، و7 من أطقم العمل خلف الكاميرا، و7 مهرجانات. كما تكتمل القائمة بوجود 4 منظمات غير حكومية، و3 دور سينما فنية، و7 جهات تمويل، و6 قنوات بث ومنصات رقمية، و9 جهات تمكين، إضافة إلى 11 جهة عرض وتوزيع تواصل دعم السينما العربية وتفوقها عبر الحدود.

وتتمثل السعودية بـ 9 أسماء وكيانات، تضم المخرجة شهد أمين، والجهات المؤسسية: مهرجان وصندوق البحر الأحمر، هيئة الأفلام السعودية، فيلم سعودي، فيلم العلا، هيئة الترفيه، وسينما موفي، إلى جانب شبكة راديو وتلفزيون العرب ART وMBC.

تتصدر مصر القائمة بـ 25 اسمًا وكيانًا، وتضم المخرجين والمنتجين: طارق العريان، كريم الشناوي، مروان حامد، محمد حماد، مراد مصطفى، وأحمد دسوقي، ومن الممثلين يسرا وأحمد مالك. وفي الجانب التقني والشركات شملت: عبد السلام موسى، هشام نزيه، مصطفى الكاشف، علياء زكي، إضافة إلى شركات «A.A. Films»، بونانزا فيلمز، فيلم كلينك، فيلم سكوير، رد ستار، شيفت ستوديوز، زاوية، المتحدة للخدمات الإعلامية، MAD Solutions، ألايد فيلم ديستريبيوترز، ومصر العالمية للأفلام، إلى جانب مهرجاني القاهرة والجونة.

تشارك الإمارات بـ 11 كيانًا ومؤسسة وهي: مؤسسة الشارقة للفنون، سينما عقيل، شبكة OSN، يانجو بلاي، Empire International Gulf، جلف فيلم، نوفو سينما، فرونت رو، مجموعة ماجد الفطيم «فوكس سينما»، أورينت فيلمز، وبرايم سينما.

يأتي لبنان بـ 12 اسمًا وكيانًا، تضم المخرجين والصناع: سيريل عريس، دانييل عربيد، كريستوفر عون، ريا أبي راشد، ورانا عيد، ومن الشركات والمؤسسات: Abbout برودكشن، أفلامنا، سينما متروبوليس، الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق»، Empire International، وشركة سليم رميا، ومؤسسة كوكوون فيلمز.

تتمثل فلسطين بـ 11 اسمًا وكيانًا، شملت المخرجين: آن ماري جاسر، طرزان وعرب ناصر، ورامي مصالحة، ومن الممثلين: كلارا خوري، هيام عباس، كامل الباشا، وصالح بكري، إضافة إلى مؤسسات فلسطين فيلمز، فيلم لاب فلسطين، ومعهد فلسطين للفيلم.