رابطة المحترفين.. جولة الحسم يومين

قدمت رابطة دوري المحترفين السعودي، موعد مواجهتي الخليج أمام الأهلي، والنجمة ضد الشباب في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، على أن تلعب الأربعاء المقبل في الدمام وبريدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الرابطة قررت أن تجرى بقية المواجهات الـ7 في الجولة ذاتها، الخميس المقبل، وفي توقيت واحد في الـ 09:00 مساءً.

ويستضيف نيوم الاتفاق على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، على أن يحل التعاون ضيفًا على الحزم، على ملعب الأخير في الرس، ويلتقي الاتحاد أمام القادسية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، فيما يستضيف النصر ضمك في «الأول بارك»، ويواجه الهلال مضيفه الفيحاء في المدينة الرياضية بالمجمعة، ويواجه الرياض الأخدود على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ويلتقي الخلود والفتح في مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

واعتادت رابطة المحترفين على تنظيم الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، في توقيت واحد لجميع المباريات.