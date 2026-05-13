يونايتد.. برادة يوصي باستمرار كاريك

يتجه المسؤولون في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نحو بالإبقاء على مايكل كاريك مدربًا دائمًا للفريق الأول لكرة القدم، بعد دوره في تطور أداء ونتائج «الشياطين الحمر» بحسب تقارير إعلامية، الأربعاء.

وأفاد موقع «ذي أثلتيك» بأن رجل الأعمال المغربي عمر برادة، الرئيس التنفيذي للنادي، وجايسون ويلكوكس، مدير كرة القدم، سيوصيان جيم راتكليف، الشريك في الملكية، بمنح كاريك المنصب، خلال اجتماع تنفيذي، الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من بحث النادي عن خيارات أخرى، ظل كاريك لفترة طويلة المرشح الأوفر حظًا لتولي المنصب، في توجه حظي بدعم علني من عدد من اللاعبين.

وتولى صاحب الـ44 عامًا المهمة، في يناير الماضي، بعقد حتى نهاية الموسم، بعد انفصال المدرب البرتغالي روبن أموريم بسبب تردي النتائج.

وحسم يونايتد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث مباريات من ختام الدوري الممتاز، وعاد إلى المسابقة بعدما غاب عنها لموسمين تواليًا.

ومنذ تعيينه في 13 يناير، حقق كاريك 10 انتصارات في 15 مباراة في مختلف المسابقات، مقابل خسارتين فقط، وقاد يونايتد من المركز السابع إلى الثالث في ترتيب الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي كاريك بوسائل الإعلام، الجمعة، قبل مباراة الفريق الأخيرة على أرضه هذا الموسم أمام نوتنجهام فوريست، الأحد.