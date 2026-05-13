رسميا.. مالاجو يترشح إلى رئاسة الاتحاد الإيطالي

تقدم جوفاني مالاجو، الرئيس السابق لأولمبياد ميلانو الشتوي، الأربعاء، رسميًا بترشحه لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خلفًا لجابرييلي جرافينا، خلال الانتخابات المقررة 22 يونيو المقبل.

وترشح مالاجو إلى المنصب الذي بات شاغرًا بعد استقالة جرافينا في أوائل أبريل، نتيجة فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى كأس العالم لمرة ثالثة تواليًا بسقوطه في الملحق الأوروبي.

وأدى سقوط إيطاليا في نهائي الملحق أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح إلى استقالة المدرب جينارو جاتوزو، وجانلويجي بوفون، المدير العام للمنتخب.

وكان مالاجو رئيسًا للجنة المنظمة لأولمبياد ميلانو-كورتينا، كما ترأس اللجنة الأولمبية الإيطالية بين عامي 2013 و2025.

وانحصرت المنافسة على المنصب بينه وبين أبيتي الذي سبق له أن شغل هذا المنصب.

ويُعد مالاجو، صاحب الـ67 عامًا، المرشح الأوفر حظًا لخلافة جرافينا، إذ يحظى بدعم دوري الدرجة الأولى «سيري أ» ورابطتي اللاعبين والمدربين الذين يمثلون مجتمعين 48 في المئة من الأصوات.