توقفت ساعتين.. رود يزيح خاتشانوف ويعبر إلى نصف النهائي

بلغ النرويجي كاسبر رود نصف نهائي إحدى دورات ماسترز الألف نقطة للمرة الأولى منذ تتويجه في مدريد العام الماضي، بعد فوزه على الروسي كارن خاتشانوف 6-1 و1-6 و6-2 في مباراة توقفت طويلًا بسبب الأمطار.

وحسم رود المجموعة الأولى بسهولة 6-1، وكان متأخرًا بشوط واحد في الثانية عندما هطلت أمطار غزيرة على روما العاصمة، ما أدى إلى إيقاف المباراة لأكثر من ساعتين، وعند استئناف اللعب نجح خاتشانوف سريعًا في كسب المجموعة 6-1 فارضًا مجموعة ثالثة حاسمة.

لكن رود استعاد توازنه وكسب الثالثة 6-2، محققًا فوزه الـ139 على الملاعب الترابية منذ بداية موسم 2020، وسيواجه الفائز من الإسباني رافايل خودار الذي خرج من ربع نهائي مدريد أمام الإيطالي يانيك سينر الأسبوع الماضي، أو الإيطالي لوتشانو دارديري الذي أطاح بالألماني ألكسندر زفيريف، الثاني، من ثمن النهائي الثلاثاء.