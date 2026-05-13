بعد 5 تعثرات.. الجندل يكسب العربي بثلاثية

أنهى فريق الجندل الأول لكرة القدم سلسلة خمس خسائر متتالية، بعدما تغلب على العربي 3ـ2، الأربعاء، على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، ضمن الجولة الـ34 الأخيرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وكان الجندل خسر مبارياته الخمس الماضية أمام العلا والعدالة والعروبة والطائي والوحدة، قبل أن يعود إلى الانتصارات في ختام الموسم.

وسجل الفنزويلي إيتور لوبيز ثنائية الجندل عند الدقيقتين 36 و41، قبل أن يقلص محمد السالم النتيجة للعربي في الدقيقة 64، وأضاف بندر الشمراني الهدف الثالث للجندل بعد دقيقتين، فيما سجل عبد الله الصامطي الهدف الثاني للعربي عند الدقيقة 75.