قرار فني يبعد النصيري عن مباراة الاتفاق

أرجعت مصادر خاصة بـ «الرياضية» استبعاد المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من حسابات المشاركة أمام الاتفاق، الخميس في الدمام، إلى قرارٍ فني من المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

ويتواجه الفريقان، على ملعب «إيجو»، ضمن الجولة الـ 33، قبل الأخيرة، من دوري روشن السعودي.

ووصل الاتحاد إلى الدمام، مساء الأربعاء قادمًا من جدة، ببعثةٍ شمِلت 22 لاعبًا، ليس من بينهم النصيري، والمهاجم النيجيري جورج إلينيخينا، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديز، وحامد الغامدي، لاعب الوسط.

وأكدت المصادر إبعاد النصيري وإلينيخينا والغامدي بقرارٍ فني، وفيرنانديز لنقص الجاهزية بعد إصابته الأخيرة.

وبدلًا من المهاجم الدولي المغربي، المنضم إلى النادي مطلع العام الجاري، استدعى كونسيساو المدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش، مُكمِلًا تعداد الأجانب الثمانية.

ويتنافس الاتحاد مع التعاون والاتفاق على المركز الخامس، المؤهل إلى الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، السادس، ويأتي الاتفاق سابعًا بـ 49 نقطة، فيما تمتلك كتيبة كونسيساو أفضلية خوض مباراة أقل من منافسَيه.

ولعِب النصيري 16 مباراةً بشعار «النمور»، الذين ضمّوه من فنربخشة التركي، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفًا.