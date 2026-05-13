إشبيلية وإسبانيول يعززان حظوظ البقاء

عزز فريقا إشبيلية وإسبانيول حظوظهما في البقاء بفوزيهما الثمينين على فياريال 3-2 وأتلتيك بلباو 2-0 تواليًا، الأربعاء، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب سيراميكا في فياريال، قلب الفريق الأندلسي تخلفه بثنائية نظيفة لجيرار مورينو عند الدقيقة 13 والجورجي جورج ميكوتادزه 20 إلى انتصار بثلاثية تناوب على تسجيلها أوسو وكيكي سالاس والنيجيري أكور أدامز عند الدقائق 36 «45+2» و«72».

وهو الفوز الثالث تواليًا لإشبيلية والثاني عشر الموسم الجاري، فارتقى إلى المركز العاشر مؤقتًا برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف أمام رايو فايكانو الذي يحل ضيفًا على فالنسيا الخميس في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد فياريال الذي ضمن بطاقته إلى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل، عند 69 نقطة في المركز الثالث.

وفي الثانية، حذا إسبانيول حذو إشبيلية وخطا خطوة كبيرة نحو البقاء بفوزه الثمين على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين سجلهما بيري ميا عند الدقيقة 69 وكيكي جارسيا «90+2».

وهو الفوز الأول لإسبانيول في مبارياته الـ19 الأخيرة وتحديدًا منذ تغلبه على أتلتيك بلباو بالذات 2-1 في 22 ديسمبر الماضي في المرحلة السابعة عشرة «6 تعادلات و12 هزيمة»، والحادي عشر الموسم الجاري فرفع رصيده إلى 42 نقطة، مرتقيًا إلى المركز الرابع عشر.