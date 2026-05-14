الملاكمة تخطف 3 ذهبيات وبرونزية خليجية

حقق الاتحاد السعودي للملاكمة ثلاث ميدالياتٍ ذهبية، وبرونزيةً واحدةً خلال المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة التي تُجرى في الدوحة، العاصمة القطرية.

وانتزع مهند مجرشي الميدالية الذهبية في منافسات وزن 55 كيلوجرامًا بعد فوزه على القطري محمد الفاغي 4ـ1.

وتُوِّج زياد مجرشي بذهبية وزن 60 كيلوجرامًا إثر تفوُّقه على البحريني عمر بودحالي 4ـ1.

وحصد عبد الرحمن صادق ذهبية وزن 80 كيلوجرامًا بعد انتصاره على الإماراتي خالد الكردي 5ـ0، ونال عبد الله دركزنلي الميدالية البرونزية.