الاتحاد دون مهاجم.. والاتفاق يستعين بمختار

يبدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مباراته مع الاتفاق، الخميس، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، بلا رأس حربة صريح.

ويلعب الاتحاد بثلاثة قلوب دفاع، وظهيرين متقدمين على الطرفين، وثنائي وسط، و3 لاعبين في الأمام ليس بينهم مهاجم مركزي.

وقبل المباراة استبعد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، كما ذكرت «الرياضية» المهاجم المغربي يوسف النصيري ونظيره النيجيري جورج إلينيخينا، فيما فضّل وضع رأس الحربة المتبقي صالح الشهري على مقاعد البدلاء.

واختار المدرب تشكيلًا يضم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه مواطنه يان كارلو سيميتش، وحسن كادش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وعلى الطرفين مهند الشنقيطي يمينًا، والألباني ماريو ميتاي يسارًا.

ويجمع الوسط بين البرازيلي فابينيو تفاريس وعوض الناشري، بينما يتكون الهجوم من الجزائري حسام عوّار، والفرنسي موسى ديابي، والهولندي ستيفن بيرجوين. ولا يوجد بين الثلاثي مهاجم صريح، ففي الأصل يشغل عوّار مركز صانع اللعب، ويلعب ديابي وبيرجوين جناحين على الأطراف.

وإلى جانب صالح الشهري، تضم دكة البدلاء 8 لاعبين، جميعهم محليين، وبينهم المدافع أحمد شراحيلي، والجناح عبد الرحمن العبود.

على الجانب الآخر، طرأ تغيير وحيد على تشكيل الاتفاق مقارنة بالمباراة الماضية التي هزم فيها الخليج 5ـ0.

ونظرًا لغياب السلوفاكي أندريه دودا، لاعب الوسط، للإيقاف دخل زميله مختار علي التشكيل لتغطية مكانه.

ويعوّل المدرب سعد الشهري على السلوفاكي ماريك روداك، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار عبد الله خطيب، والإسكتلندي جاك هيندري، والكوستاريكي فرانسيسكو كالفو، ومد الله العليان.

ويلعب في الوسط الإسباني ألفارو ميدران إلى جانب مختار علي والهولندي جورجينيو فينالدوم، أمّا الهجوم فيتكون من البرتغالي جواو كوستا، وخالد الغنام، الجناحين الأيمن والأيسر، والفرنسي موسى ديمبيليه، رأس الحربة.

وخلافًا للاتحاد، يوجد لاعب أجنبي على دكة الاتفاق هو المهاجم المصري أحمد حسن «كوكا».

ويتنافس الفريقان على المركز الخامس المؤهل إلى ملحق النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 52 نقطة، ويليه الاتفاق مباشرةً بواقع 49 نقطة مع مباراة زائدة.