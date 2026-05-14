31 مايو.. الرابطة ترفع التراخيص إلى «الآسيوي»

ترفع إدارة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، 31 مايو الجاري، إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسماء الأندية الحاصلة على الرخصة المحلية والآسيوية من دوري روشن السعودي، البالغ عددها 18 ناديًا، للموسم المقبل، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وحصلت الأندية الـ 18، المشاركة في «روشن»، على الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الجديد في سابقةٍ هي الأولى منذ تطبيق نظام تراخيص الأندية موسم 2012ـ2013، حسبما أعلنت رابطة دوري المحترفين، الخميس.

وجاءت قرارات لجنة التراخيص عقب اجتماعها بعد مراجعة الملفات والمستندات المقدَّمة عبر نظام «CLAS»، والتأكُّد من استيفاء الأندية المعايير الرياضية والإدارية والمالية والقانونية، ومعايير البنية التحتية.

ويأتي منح الرخصة لجميع الأندية على الرغم من رفع عدد المعايير المطلوبة خلال الموسم الجاري من 52 إلى 70 معيارًا.

وأكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن النتائج تعكس تطور العمل المؤسسي داخل الأندية، ومتابعة إدارتَي تراخيص الأندية وتطوير الأندية استيفاءَ المتطلبات ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وأوضحت أن نظام تراخيص الأندية يُعدُّ من الأدوات الاستراتيجية المحورية لرفع كفاءة العمل داخل الأندية، وتعزيز استقرارها عبر تطبيق معاييرَ ومقاييسَ واضحةٍ، تركز على الجوانب الأساسية للاستدامة، وتدعم بناء بيئةٍ تنافسيةٍ أكثر احترافيةً من الناحية الإدارية والمالية والتنظيمية، بما ينعكس على جودة المنافسة داخل الملعب وخارجه.