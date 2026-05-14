مونديال 2026.. صندوق الاستثمارات راعيا رسميا

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ليصبح راعيًا رسميًا لكأس العالم 2026، بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

حضر توقيع الاتفاقية ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد في بيان أن الشراكة تعكس التزامًا بتوسيع نطاق انتشار كرة القدم على جميع المستويات، بدءًا من البراعم وصولاً إلى النخبة، فضلاً عن إتاحة مشاركة أوسع في الرياضة من خلال صناعة فرص جديدة.

وأوضح البيان أن الاتفاق ويشمل اثنتين من الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي وهما مجموعة سافي للألعاب ومدينة القدّية.

وأضاف: «تصنف مجموعة سافي من بين الشركات العالمية الرائدة في مجال ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، فيما تعتبر القدّية العاصمة السعودية المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة».

وتابع: «يأتي الإعلان استكمالًا للشراكة الناجحة خلال كأس العالم للأندية 2025، ويعكس النهج المشترك بين الصندوق والاتحاد الذي يهدف للدفع بعجلة التطوير والتفاعل في عالم كرة القدم، والتزام صندوق الاستثمارات العامة بالرياضة كقطاع يحظى بالأولوية».

من جهته قال رومي جاي، مدير الأعمال في «فيفا»: «يسرنا أن يكون صندوق الاستثمارات العامة داعمًا لنسخة العام الجاري من كأس العالم التي من شأنها أن تُحدث تحولًا كبيرًا. ونتطلع معًا لتنظيم بطولة تاريخية تُلهم الجماهير حول العالم وتُوحدهم جميعًا».

وتتماشى الشراكة مع التزام الصندوق المستمر بقطاع الرياضة في منظومة «السياحة والسفر والترفيه»، إحدى المنظومات الاقتصادية ضمن إستراتيجية 2026 – 2030 التي أعلن عنها أخيرًا.

من جهته قال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في الصندوق: «يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز وتوسيع حضوره العالمي في المجال الرياضي، مع التركيز على كرة القدم كمحور أساسي».

وأضاف: «تستند هذه الشراكة على التعاون بين الصندوق وفيفا خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب عملنا مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي لكرة القدم بهدف تحقيق أثر مستدام».

وبتحوله إلى «داعم رسمي» لكأس العالم، يدخل صندوق الاستثمارات العامة نادي شركاء «فيفا»، خلف الرعاة العالميين وأولئك المرتبطين ببطولة محددة ومن بينهم مجموعات منخرطة تاريخيًا في الرياضة مثل أديداس وكوكاكولا وفيزا، إضافة إلى عملاق النفط السعودي أرامكو «شريك الطاقة» للاتحاد الدولي منذ 2024.

وبعد مونديال 2030 المشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال، مع ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية، ستنظم السعودية منفردة كأس العالم 2034، أكبر مسابقة تستضيفها على الإطلاق.