بعد الديربي.. سالم وبنزيما في عيادة الهلال

لازم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، وزميله سالم الدوسري، الجناح الأيسر، عيادة النادي الطبية، الخميس، بسبب الإصابة، وفق ما جاء على حساب «الأزرق» في منصة «إكس».

وأعلن الهلال، عبر تحديث طبي، ارتياد سالم العيادة، التي تحمل اسم «مينا»، داخل مقر النادي «نظير شعوره بآلام في الركبة».

وفي العيادة ذاتها، خضع بنزيما إلى جلسة علاجية «نظير تعرضه لإصابة في العضلة الضامة».

وتزامن الإعلان عن الإصابتين مع عودة لاعبي الفريق إلى النادي لاستئناف التدريبات بعد راحة يومًا واحدًا تلت موقعة «الديربي» أمام النصر، الثلاثاء الماضي، في الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وخاض بنزيما وسالم «الديربي» بصفة أساسية، وغادرا سويًا في الدقيقة 69 مستبدلين بالمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو والجناح سلطان مندش.

وانتهت المباراة بالتعادل 1ـ1 ما أجل حسم لقب الدوري، الذي يحتل الهلال وصافة جدول ترتيبه، بفارق 5 نقاط عن النصر، مع مباراتين متبقيتين للأزرق، وواحدة للأصفر.

ويستعد الهلال لاستضافة نيوم، السبت المقبل، في الجولة الـ 33، قبل ختام مبارياته بملاقاة الفيحاء، 21 مايو الجاري.