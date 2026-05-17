عطل يبدد أحلام فيرستابن

تبددت آمال الهولندي ماكس فيرستابن في الفوز بسباق التحمل نوربورجرينج 24 ساعة للسيارات خلال مشاركته ​الأولى، بسبب عطل في عمود نقل الحركة ليخرج من المنافسة، الأحد، بعدما كان متصدرًا لعدة ساعات.

وكان فيرستابن، الفائز ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أربع مرات مع رد بُل، يتشارك قيادة سيارة مرسيدس ـ إيه.إم.جي جي.تي.3 ‌على الحلبة الألمانية ‌مع الإسباني داني خونكاديا، ​والفرنسي ‌جول ⁠جونون، ​والنمساوي لوكاس ⁠أوير.

وأثار ظهور السائق الهولندي للمرة الأولى في النسخة 54 من سباق التحمل اهتمامًا كبيرًا، إذ نفدت التذاكر للمرة الأولى في تاريخ الحدث، وأعلن المنظمون أن السباق شهد حضورًا قياسيًا بلغ 352 ⁠ألف شخص.

وحققت سيارة مرسيدس أخرى، ‌شارك في ‌قيادتها مارو إنجل ولوكا شتولتس ​وفابيان شيلر وماكسيم ‌مارتن، الفوز بالسباق الذي جرى على الحلبة ‌المعروفة بلقب «الجحيم الأخضر» على الرغم من انطلاقهم من المركز 25.

وكان هذا أول فوز لمرسيدس في نوربورجرينج 24 منذ 2016، عندما كان إنجل ‌أيضًا جزءًا من الفريق الفائز.

وبالعام نفسه، في 15 مايو⁠، ⁠فاز فيرستابن بسباق جائزة كبرى لفورمولا 1 للمرة الأولى مع رد بُل في إسبانيا.

كان فيرستابن وزملاؤه في طريقهم للفوز الأحد حتى آخر ثلاث ساعات و20 دقيقة، عندما فقدت السيارة سرعتها وعادت إلى منطقة الصيانة لإجراء إصلاحات استغرقت طويلًا. وعادوا في النهاية إلى الحلبة ليواصلوا السباق حتى النهاية.

وتتحول أنظار السائق ​الهولندي الآن ​إلى سباق جائزة كندا الكبرى لفورمولا 1 في مونتريال، مطلع الأسبوع المقبل.