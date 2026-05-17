قرعة «خليجي 27».. الأخضر على رأس المجموعة الأولى

تضع قرعة بطولة كأس الخليج «خليجي 27» التي تسحب في جدة، الثلاثاء المقبل، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على رأس المجموعة الأولى، وفق ما كشف عنه اتحاد كأس الخليج العربي، الأحد.

وتستضيف جدة منافسات البطولة الخليجية بمشاركة ثمانية منتخبات على ملعبي «الإنماء» ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين.

وأوضح الاتحاد الخليجي أن المنتخبات المشاركة في البطولة سيتم توزيعها على أربعة مستويات حسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الأول من أبريل الماضي، إذ يضم المستوى الأول المنتخب القطري، صاحب المركز «55 عالميًا»، والعراقي «57 عالميًا»، في حين يضم المستوى الثاني المنتخب السعودي «61 عالميًا» والإماراتي «68 عالميًا».

ويضم المستوى الثالث كلًا من المنتخب العماني «79 عالميًا» والبحريني «91 عالميًا»، وجاء في المستوى الرابع المنتخب الكويتي «134 عالميًا» واليمني «149 عالميًا».

وبحسب آلية القرعة، سيتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، أي أن المنتخبين في نفس المستوى لن يلتقيا في الدور الأول.

وتقرر أن يخوض المنتخب السعودي «المضيف» الذي سيكون على رأس المجموعة الأولى مباراة الافتتاح.

وحسب نظام البطولة، سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب فيما بينها دوريًا من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، والذي يتواجه فيه متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور قبل النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز باللقب.

وتجرى مراسم القرعة في ميدان الثقافة ـ مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة التاريخية، بحضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلين عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، وعدد من نجوم كرة القدم الخليجية السابقين.

وأعلنت كافة الاتحادات تأكيدها المشاركة والحضور في حفل القرعة، بجانب حضور بعض مديري ومدربي المنتخبات.

وكان جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والوفد المرافق له قد وصل مدينة جدة لحضور مراسم القرعة وبحث كافة الترتيبات النهائية المتعلقة بها.

يشار إلى أن السعودية سبق لها استضافة بطولة كأس الخليج أربع مرات أعوام 1972 و1988 و2002 و2014.