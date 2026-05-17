كورتيبا يعكر فرحة نيمار

خسر فريق سانتوس الأول لكرة القدم على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه كورتيبا 0ـ3، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري البرازيلي.

وجاءت هذه الهزيمة لتفسد فرحة نيمار جونيور نجم سانتوس بعدما تم استدعاؤه للقائمة الأولية للمنتخب البرازيلي المشارك في كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد جدل طويل حول احتمالية استبعاده.

وتجمد رصيد سانتوس عند 18 نقطة في المركز الـ16، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، رفع كورتيبا رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف أتلتيكو باراناينسي صاحب المركز الخامس.

وتقدم كورتيبا في الدقيقة الرابعة عن طريق برينو لوبيز، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 38 سجل جوسو الهدف الثالث لفريق كورتيبا، ليحسم فريقه الأمور لصالحه قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت المباراة تعرض ألفارو بيرنال، لاعب سانتوس، للطرد في الدقيقة 72 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.