المرة الأولى.. إلفرسبيرج يصعد إلى البوندسليجا

أصبح فريق إلفرسبيرج الأول لكرة القدم في جنوب غربي ألمانيا أصغر نادٍ يشارك في تاريخ الدوري الألماني «البوندسليجا»، بعدما فاز على مونستر 3ـ0 في الجولة الـ 34 الأخيرة من الدرجة الثانية، الأحد، وضمِن صعوده للمرة الأولى في تاريخه إلى الكبار.

وأنهى إلفرسبيرج الموسم في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، ولحق بشالكه المتصدر، الذي كان ضمِن عودته إلى دوري الأضواء قبل أسبوعين.

وتفوق إلفرسبيرج بفارق الأهداف على بادربورن «+25 مقابل +14» الفائز على دارمشتات 2ـ0، وسيخوض ملحق الصعود والهبوط أمام فولفسبورج الـ 16 في الدرجة الأولى، حيث تلعب مباراة الذهاب في فولفسبورج، الخميس، والإياب في بادربورن بعد أربعة أيام.

وتضم بلدة شبين ـ إلفرسبيرج الصغيرة في إقليم سارلاند 12800 نسمة، وستصبح أصغر بلدية في تاريخ البوندسليجا.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة أونترهاخينج، في الضاحية الجنوبية لميونيخ، التي بلغ عدد سكانها 22 ألف نسمة عندما لعب ناديها في البوندسليجا مطلع الألفية الجديدة.

وكان إلفرسبيرج، الذي لعب في الدرجة الرابعة موسم 2020ـ2021، أخفق بفارق ضئيل في الصعود إلى البوندسليجا الموسم الماضي، بعد خسارته أمام هايدنهايم في الملحق «3ـ4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب».

ويخضع ملعب إلفرسبيرج حاليًا لأعمال تحديث، وتتسع مدرجاته في الوقت الراهن لـ9300 متفرج، على أن ترتفع سعته إلى 15 ألف مقعد بحلول يناير 2027.