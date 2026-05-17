كونسيساو الأفضل في الـ33

منح المدرب بندر الجعيثن الأفضلية الفنية في الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بعد أن قاد «النمور» لفوز مهم على الاتفاق 3ـ1 ضمن صراع الحصول على مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم المقبل.

وبحسب الجعيثن، فإن كونسيساو تفوق على مدربي الفرق الأخرى، بعد أن قدم لمحات فنية جيدة، وعرف كيف يدير مواجهة فريقه أمام الاتفاق.

وقال الجعيثن: «على الرغم من الظروف التي كان يمر بها فريقه، ومعاناته من الغيابات، وعدم جاهزية الكثير من لاعبيه، إلا أن كونسيساو قدم مباراة جيدة فنيًا داخل الملعب، وعرف كيف يدير المباراة، ويسخر قدرات لاعبيه الفردية لمصلحته بالشكل الأمثل، ويرسم تكتيكًا أوصله للمرمى بشكل سلسل وسهل».

واستكمل الجعيثن: «صحيح أن الفريق الاتحادي وقع في بعض الهفوات، ولكنها طبيعية في أي مباراة، ولا تقلل من قيمة العمل الفني الجيد، الذي قدمه المدرب البرتغالي، ومع أن النصر والهلال حققا انتصارين مهمين، لكن العمل الذي قدمه كونسيساو كان أفضل، خاصة في جانب التحولات الفنية، والتغييرات في الشوط الثاني».

رقميًا، تفوق الأهلي في معدل الأداء العام للفريق، فيما كان التعاون الأكثر استحواذًا على الكرة، وأيضًا الأعلى في عدد التمريرات، والأكثر تسديدًا على المرمى، فيما كان النصر بالتساوي مع الهلال والاتحاد والفتح الأكثر حصولًا على الفرص الخطرة، بينما كان النصر الأعلى في معدل الأهداف المتوقعة، وكان القادسية الأكثر فعالية في التبديلات.