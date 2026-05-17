القادسية يتوّج بلقب «أوفرواتش»

تُوِّج فريق القادسية رسميًّا بطلًا للعبة «أوفرواتش Overwatch» لعام 2026 بعد أن حلَّ في المركز الأول بختام منافسات البطولة ضمن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية.

وتُعدُّ لعبة «أوفرواتش»، التي طوَّرتها شركة «Blizzard Entertainment»، واحدةً من أشهر ألعاب التصويب البطولية والعمل الجماعي من المنظور الأول عالميًّا.

ويمنح هذا التتويج التاريخي فريقَ «القادسية» دفعةً قويةً في جدول الترتيب العام لبطولة الأندية في السعودية لتعزيز حظوظه في اقتناص الجوائز الكبرى المخصَّصة للأندية الأكثر حصدًا للنقاط طوال الموسم.