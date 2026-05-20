نجوم أرسنال.. احتفالات مستمرة بعد حسم الدوري

احتفل بوكايو ساكا، نجم فريق أرسنال الأول لكرة القدم، مع بقية زملائه بتتويج النادي اللندني بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عامًا، مشددًا على أن منتقدي فريقه «لم يعودوا يسخرون منا».

وتجمع لاعبو أرسنال والطاقم التدريبي للفريق بمركز تدريبهم في العاصمة البريطانية لندن لمشاهدة تعادل ملاحقهم المباشر مانشستر سيتي 1 ـ 1 مع مضيفه بورنموث، الثلاثاء، ليضمن فريق المدفعجية التتويج بلقبه الأول في المسابقة العريقة منذ 2004، واللقب الـ14 في تاريخه، قبل خوض المرحلة الأخيرة للبطولة.

وأشعل تعادل مانشستر سيتي على ملعب «فيتاليتي» احتفالات صاخبة في ملعب تدريب أرسنال، وكذلك خارج ملعب «الإمارات»، واحتشد آلاف المشجعين للاحتفال بتتويج النادي بإطلاق الألعاب النارية.

واحتفل المشجعون بإيان رايت، الذي سجل 185 هدفًا لأرسنال وفاز باللقب 1998، لدى انضمامه إلى الاحتفالات خارج ملعب النادي.

وواجه أرسنال، وصيف الدوري في المواسم الثلاثة الماضية، اتهامات بـ«إضاعة» فرصة الفوز باللقب بعد خسارته صدارة الدوري إثر هزيمته 1ـ 2 أمام مضيفه مانشستر سيتي في 19 أبريل الماضي.

وجاء تعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون ثم بورنموث، ليمنح أرسنال، الذي فاز في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة دون أن تهتز شباكه، اللقب رسميًا.

وأصبح ميكيل أرتيتا، الذي غاب عن الاحتفالات، بعد أن صرح بأنه سيشاهد مباراة السيتي مع عائلته، أول لاعب سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز باللقب مدربًا، ويحصد لقبه الثاني خلال فترة توليه تدريب الفريق التي امتدت لستة أعوام ونصف العام.

ووضع أرتيتا، الذي عاد لتدريب أرسنال في ديسمبر 2019 عندما كان النادي يعاني من حالة من الفوضى، مجسمًا لكأس الدوري الإنجليزي الممتاز مظلمًا في مقر تدريب النادي، حيث لن يضاء إلا عند تتويج المدفعجية باللقب رسميًا.

وصرح ساكا في مقطع فيديو نشره المدافع يورين تيمبر على حسابه في تطبيق «إنستجرام»: «أضيئوا هذه الكأس».

وأضاف :«دعوني أخبركم شيئًا 22 عامًا. كان هناك ضحك ومزاح، لكنهم لم يعودوا يسخرون منا».

وفي منشور على حساب ساكا على «إنستجرام»، ظهر مايلز لويس-سكيلي وهو يحمل زجاجة شمبانيا.

وقال لويس-سكيلي، وهو خريج أكاديمية «هيل إند» التابعة للنادي مثل ساكا: «لقد أطلقوا علينا لقب «صانعي الزجاجات». والآن نحن من نحمل الزجاجة».

واحتفل بعض اللاعبين في ملعب «الإمارات»، حيث نشر إيبيريتشي إيزي صورة خارج الملعب برفقة ديكلان رايس وتيمبر وساكا، في الساعات الأولى من الأربعاء.

وتضمنت الصورة ثلاث شرائح نشرها إيزي على «إنستجرام» صورة لزجاجة تحمل شعار أرسنال فقط، في سخرية أخرى من منتقدي النادي.

وكان رايس، الذي قال لزملائه في الفريق بعد صافرة النهاية عقب هزيمتهم أمام مانشستر سيتي: «لم ينته الأمر بعد»، قد نشر في وقت سابق صورة من معسكر تدريب أرسنال مع تعليق: «أخبرتكم جميعًا.. لقد انتهى الأمر».

وظهر أرسين فينجر، المدرب السابق لأرسنال، في منشور احتفالي نشره النادي اللندني، حيث قال الفرنسي، الذي قاد الفريق للتتويج بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك لقب «موسم اللا خسارة» 2004،

«لقد فعلتموها. الأبطال يستمرون عندما يتوقف الآخرون. هذا هو وقتكم. الآن، انطلقوا واستمتعوا بكل لحظة».

من جانبه، امتدح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي كان أرتيتا مساعده في فوز الفريق السماوي بلقبين من ألقاب الدوري، بإنجاز مواطنه.

وقال جوارديولا لشبكة «سكاي سبورتس» «بالنيابة عن الجميع في مانشستر سيتي، نهنئ ميكيل وجميع العاملين واللاعبين والجماهير على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. إنهم يستحقون ذلك، نظير كل هذا العمل الدؤوب والجهد المبذول».

ومن المقرر أن يتسلم فريق أرتيتا كأس الدوري الإنجليزي بعد مباراة الفريق الأخيرة الموسم الجاري أمام كريستال بالاس، الأحد المقبل.

ولا يزال بإمكان أرسنال تحقيق إنجاز تاريخي مزدوج، حيث يسعى للفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، حينما يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في بودابست العاصمة المجرية 30 مايو الجاري.