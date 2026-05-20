ديوكوفيتش يبحث عن اللقب 25 في فرنسا

يتوجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بهدف الفوز باللقب 25 في البطولات الأربع الكبرى ليعزز رقمه القياسي، لكن فرصه في دخول التاريخ تضاءلت بسبب مسيرته المتقطعة في 2026.

ولعب ديوكوفيتش بشكل متقطع منذ خسارته أمام كارلوس ألكاراز في نهائي أستراليا المفتوحة في فبراير الماضي، ويدير اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا حجم مجهوده في وقت يتعامل فيه مع مشكلة خفيفة في الكتف.

وتركت الهزيمة المبكرة أمام دينو بريجميتش في بطولة إيطاليا المفتوحة هذا ‌الشهر، وقراره ‌بعدم الدفاع عن لقبه في جنيف، ديوكوفيتش باستعدادات ‌محدودة ⁠على الملاعب الرملية ⁠قبل انطلاق ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا العام، الأحد المقبل.

وقال ديوكوفيتش: «هذا ليس وضعًا مثاليًا ولا أتذكر المرة الأخيرة في العامين الماضيين التي حظيت فيها باستعدادات لم أواجه خلالها أي نوع من المشاكل البدنية أو الصحية قبل دخول البطولة».

وأضاف: «هناك دائمًا شيء ما. إنه واقع جديد يتعين علي التعامل معه، وهو أمر محبط. وفي الوقت نفسه، هذا ⁠قراري بالاستمرار في اللعب بهذه الحالة والظروف. هذا ‌هو واقع الأمر».

ويكافح ديوكوفيتش، الذي ‌سيبلغ من العمر 39 عامًا عندما تبدأ المنافسات في باريس، للتعامل مع الضريبة ‌البدنية لمسيرته المستمرة منذ أكثر من عقدين على جسده، لكن ‌سيكون من الخطأ استبعاد حظوظه.

وتغلب على إصابة في الركبة استلزمت إجراء جراحة ليتفوق على ألكاراز ويحصد الميدالية الذهبية الأولمبية على الملاعب الرملية في باريس قبل عامين فقط، ليظهر مرونة شكلت ركيزة أساسية في مسيرته الحافلة.

ومع ‌ذلك، فإن الصلابة الذهنية وحدها لا تضمن النجاح عند هذا المستوى، ويعرف ديوكوفيتش ما يفتقده أسلوب ⁠لعبه حاليًا.

وتابع ⁠بعد انتهاء مسيرته في روما من الدور الثاني قائلًا «لست بالتأكيد في المكان الذي أريد أن أكون فيه للعب بأعلى مستوى والمنافسة في القمة والقدرة على الذهاب بعيدًا».

وأردف «في نهاية المطاف، يتعين عليك أن تلعب. يجب أن تبدأ من مكان ما. كنت أريد البدء في وقت مبكر، لكنني لم أتمكن من ذلك. عليك فقط التأقلم واستغلال الموقف بأفضل شكل ممكن».

وتابع «أتدرب بقدر ما يسمح لي جسدي. أما كيف ستسير الأمور على أرض الملعب، فهذا أمر لا يمكن التنبؤ به حقًا».

وفي ظل غياب حامل اللقب ألكاراز بسبب إصابة في المعصم، يبرز المصنف الأول عالميًا يانيك سينر كعقبة رئيسة، إذا استعاد ديوكوفيتش إيقاعه في الوقت المناسب وتقدم في أدوار بطولة فرنسا المفتوحة.