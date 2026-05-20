31 مايو.. موعد احتفالات أرسنال مع الجماهير

يحتفل فريق أرسنال الأول لكرة القدم بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز 31 مايو الجاري.

وحقق أرسنال لقب الدوري للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، الثلاثاء، بعد تعادل مانشستر سيتي 1 ـ 1 مع مضيفه بورنموث.

وتقرر أن يكون موكب الاحتفال في منطقة إزلنجتون شمال لندن العاصمة البريطانية بمثابة احتفال مزدوج، حال فوز أرسنال على باريس سان جيرمان الفرنسي «حامل اللقب» في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وتتويجه باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، في اليوم السابق.

ويمثل النهائي، الذي يجرى على ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست العاصمة المجرية، الظهور الثاني لأرسنال في هذا الدور بالمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية.

ومن المقرر أن يتسلم أرسنال كأس الدوري الإنجليزي بعد لقائه الأخير ضد مضيفه كريستال بالاس، الأحد المقبل، في المرحلة الأخيرة للمسابقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».

وأثار تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث احتفالات صاخبة بين لاعبي أرسنال، الذين تجمعوا بمركز تدريبهم في لندن كولني لمشاهدة المباراة، بينما احتشد آلاف المشجعين في ملعب «الإمارات».