ساكا.. استقبله الفقر واختار الوثب الطويل وصنعه أرتيتا

في حي إيلينج غرب لندن ووسط منزل عائلة مهاجرة من نيجيرية ولد «بوكايو»، الذي يعني في اللغة اليوربية «ما يُضاف إلى السعادة»، وكان لا يدري ذلك الطفل أنَّ اسمه سيتحوّل إلى إسعاد نادي أرسنال.

نشأ بوكايو في منزل متواضع هاجر إليه والداه من نيجيريا بحثًا عن حياة أفضل، والتحق بمدرسة إدوارد بيثام الابتدائية ثم مدرسة جرينفورد الثانوية، وحقَّق نتائج لافتة في اختبارات الـ «GCSE» بأربع علامات A* وثلاث علامات A، وما زالت لوحة شرف المدرسة تحتفظ باسمه صاحب الرقم القياسي في الوثب الطويل لطلاب الصف التاسع.

كرة القدم وجدها بوكايو في الحارات وبين أقدام والده يومي، الذي كان مشجعًا لنيوكاسل بسبب عشقه لألان شيرر، فأخذ بيد ابنه إلى نادي جرينفورد سيلتك المحلي، ولمحه كشّافو أرسنال وهو في السابعة من عمره فضمّوه إلى أكاديمية هيل إند عام 2008، وهناك تشكّل وعيه الكروي إلى جانب صديقه إميل سميث رو.

عرّابه الأول في الفريق الأول كان السويدي فريدي يونجبرج، الذي تولّى تدريب الفئات السنية ثم القيادة المؤقتة للفريق نهاية 2019، وهو من دفع بساكا أساسيًّا ومنحه الثقة وهو في الـ 17، ولا يزال اللاعب يحتفظ بعلاقة شخصية معه ويتبادلان الرسائل بعد كل مباراة جيدة، وقال عنه في حوار مع «ESPN» عام 2021 إنّ علاقته بفريدي لا تنقطع بمجرد رحيله عن النادي، وإنّه يدين له بنصائح غيَّرت مسيرته.

ظهوره الرسمي الأول جاء تحت قيادة أوناي إيمري في 29 نوفمبر 2018 أمام فورسكلا بولتافا الأوكراني في الدوري الأوروبي، ثم جاء التحوّل الحقيقي حين تسلّم ميكل أرتيتا القيادة في ديسمبر 2019، فبنى مشروعه على هذا الفتى وحوَّله من ظهير أيسر اضطراري إلى جناح أيمن مرعب للدفاعات، وقال أرتيتا عنه إنَّه يمثّل كل القيم التي يقوم عليها النادي، فيما ردَّ ساكا في أكثر من مناسبة بأنّ المدرب الإسباني صنع منه لاعبًا ومنحه ثقة لم يجدها عند سواه، وأنّ اجتماعاتهما المطوّلة على الفيديو وفي مكتبه شكَّلت مسيرته بأكملها.

في 1 يوليو 2020 وقَّع عقده الاحترافي الكبير، ثم جدَّده مرتين كان آخرها في مايو 2023 حتى صيف 2027، وارتدى القميص الأكثر رمزية في النادي رقم 7، وصار لاعب الجناح الأيمن للمنتخب الإنجليزي في يورو 2020، الذي أضاع في ركلات الترجيح أمام إيطاليا، ويورو 2024 في النهائي أمام إسبانيا، إلى جانب مونديال قطر 2022.

في حياته الخاصة يحرص ساكا على الهدوء، ويعيش علاقة منذ 2020 مع صديقته تولامي بنسون، ويعلن إيمانه المسيحي علنًا، وفي 2022 موَّل عمليات جراحية لـ 120 طفلًا في نيجيريا عبر مؤسسة «BigShoe» وفاءً لأصله الإفريقي.

وفي 19 مايو 2026، وبعد ثلاثة مواسم متتالية من الوصافة، سقط مانشستر سيتي في فخّ التعادل أمام بورنموث 1ـ1، ليتسلّم بوكايو ساكا مع رفاقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2025ـ26، أول لقب لأرسنال منذ موسم «اللامهزومين» 2003ـ04، أي بعد 22 عامًا من الانتظار، وليكتمل المشروع الذي بدأ بطفل من جرينفورد دخل هيل إند وعمره سبعة أعوام.