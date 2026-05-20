الجمعة.. «هجرة» يكشف رحلة الصحراء إلى مكة

يعرض فيلم «هجرة»، الجمعة المقبل، على «MBC شاهد» للمخرجة شهد أمين.

ويسلط الفيلم الضوء على رحلة من الصحراء إلى مكة تختبرها سيدة وحفيدتها بحثًا عن الحفيدة الثانية في فيلم روائي طويل يمزج بين الواقعية والرمزية وتدور أحداثه حول الطفلة «جنى» البالغة من العمر 12 عامًا، والتي تنطلق مع جدتها الصارمة «خيرية نظمي» في رحلة عبر مناطق السعودية بهدف البحث عن «سارة» التي اختفت دون أثر أثناء توجههم لأداء مناسك الحج.

ويبدأ الفيلم برحلة حج تنطلق من الطائف إلى مكة، تختفي سارة خلالها بشكل مفاجئ، ما يدفع جنى وجدتها إلى خوض رحلة بحث تمتد عبر مناطق مختلفة من السعودية، لكن الرحلة تتحول من مجرد بحث إلى رحلة نفسية وروحية عميقة، تطرح أسئلة عن الهوية، والانتماء، ومعنى الذات.

يذكر أن فيلم «هجرة» اختير لتمثيل السعودية رسميًا في جوائز الأوسكار كأفضل فيلم دولي، إلى جانب مشاركته في مهرجان فينيسيا عن فئة إنجاز تاريخي سعودي، وفاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي. يضم لمار فادن، نواف الظفيري، القديرة خيرية نظمي وآخرين. وقد حصل الفيلم على مجموعة من الجوائز ضمن مهرجانات عربية وعالمية، قبيل وصوله إلى منصة «MBC شاهد».