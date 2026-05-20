الهلال.. الغامدي يجري عملية الرباط

خضع فهد الغامدي، لاعب فريق الهلال لكرة القدم تحت 17 عامًا، لعملية جراحية لرتق الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمني على يد البروفيسور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، في أحد المراكز الطبية المختصة في الرياض العاصمة، الثلاثاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الغامدي سيخضع لفترة علاج وتأهيل لمدة تتراوح ما بين 6ـ8 أشهر للعودة مجددًا للركض على المستطيل الأخضر.

وكانت إدارة النادي أعلنت منتصف فبراير الماضي، توقيع عقود احترافية والتجديد مع بعض لاعبي الفريق في الفئات السنية، ومن ضمنهم الغامدي.