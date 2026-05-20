ليلة الحسم.. الهلال يختار المبيت في المجمعة

أبلغ الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجهاز الإداري في النادي، بتأمين الخدمات اللوجستية عقب نهاية التدريب، الأربعاء، وتجهيز الترتيبات للمغادرة إلى محافظة المجمعة، لتنظيم معسكر، قبل المواجهة المرتقبة أمام الفيحاء، الخميس، في جولة حسم لقب دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إنزاجي، قرر المغادرة إلى المجمعة مساءً، والمبيت فيها، بهدف إبعاد اللاعبين عن الإرهاق وحرارة الأجواء الصيفية، لتهيئة كل السبل قبل المواجهة التي ستحدد بطل الدوري.

واعتاد الفريق العاصمي، على المغادرة في يوم المباراة، عبر حافلة تقلهم من ضاحية العريجاء في الرياض إلى المجمعة، في مسافة تراوح بين 180 إلى 200 كم باتجاه الشمال الغربي من العاصمة، على أن تكون العودة بعد نهاية المباراة مباشرة.

ويجري لاعبو الهلال تدريبهم الأخير، في مقر النادي مساء الخميس، على أن تشمل بعض التمارين الترفيهية، والتكتيكية، قبل المغادرة إلى المجمعة.

ويحتاج الهلال «81 نقطة» للتتويج بلقب دوري «روشن»، الفوز على الفيحاء، شريطة تعثر النصر المتصدر «83 نقطة»، أمام ضمك، بالتعادل أو الخسارة.