الأهلي.. يايسله يريح إيبانيز ومحرز وكيسيه

استبعد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الثلاثي البرازيلي روجر ايبانيز، والجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسيه، من المواجهة الأخيرة أمام الخليج، في الجولة الـ 34 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن يايسله، فضّل إراحة اللاعبين الثلاثة، لمنحهم وقتًا أطول في الإجازة مع عائلاتهم، قبل انضمامهم إلى معسكرات منتخبات بلدانهم استعدادًا لنهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

وأشار يايسله إلى أنه استدعى الثنائي البرازيلي ماثيوس جونسالفيس والبلجيكي ماتيو دامس، لمرافقة البعثة التي غادرت، ظهر الأربعاء، إلى الدمام استعدادًا للمباراة.

ومن المنتظر أن يعقد يايسله الاجتماع الفني قبل المغادرة إلى ملعب الأمير محمد بن فهد، لتحديد العناصر الأساسية والبديلة في المباراة.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 78 نقطة، وضمن المشاركة الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، كونه حامل اللقب، إضافة إلى مركزه في الدوري.