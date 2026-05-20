إسبانيا تفقد خدمات لوبيز في المونديال

أعلن الإسباني فيرمين لوبيز، لاعب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الأربعاء، غيابه عن كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل بعد أن خضع لجراحة إثر إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى.

وتعرض لاعب وسط برشلونة للإصابة خلال فوز فريقه 3ـ1 على أرضه أمام ريال بيتيس، الأحد الماضي، وأكد ‌النادي أنه ‌سيحتاج إلى عملية جراحية.

وكتب لوبيز على ‌«إنستجرام»: «سارت ⁠العملية الجراحية على ⁠ما يرام، وأتطلع بالفعل إلى العودة أقوى جسديًّا وذهنيًّا. قد تكون الحياة وكرة القدم قاسيتين عندما لا تتوقع ذلك أو لا تستحقه».

وأضاف: «لكن عليك أن تتقبل أنَّ كل هذا ⁠جزء من الرحلة. إنها فترة صعبة ‌للغاية بالنسبة ‌لي، وتحدٍّ آخر في مسيرتي سأتجاوزه. ‌يمكنكم الثقة في ذلك وحان الوقت الآن ‌لدعم المنتخب وزملائي من المنزل».

وكان لوبيز يأمل في الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الإسباني بعد أن قدَّم موسمًا ‌سجَّل فيه 13 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 48 مباراة خاضها ⁠في ⁠جميع المسابقات، ليسهم في احتفاظ برشلونة بلقب الدوري الإسباني والتتويج بكأس السوبر الإسبانية.

وتبدأ إسبانيا، المتوَّجة بلقب كأس العالم 2010، مشوارها في المجموعة الثامنة 15 يونيو المقبل بمواجهة الرأس الأخضر في أتالانتا بولاية جورجيا، قبل أن تلتقي مع السعودية وأوروجواي.

ومن المقرر أن يعلن المدرب لويس دي لا فوينتي عن تشكيلة المنتخب لكأس العالم الإثنين.