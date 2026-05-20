الأهلي يختتم بالاحتياطيين

يختتم فريق الأهلي الأول لكرة القدم دوري روشن السعودي بمواجهة الخليج، الأربعاء في الدمام، بتشكيلٍ يضمّ عناصر احتياطية، مع إراحة المدرب الألماني ماتياس يايسله عددًا من الأساسيين، للمباراة الثانية على التوالي.

ويبدأ الأهلي بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وريان حامد في عمق الدفاع إلى جانب التركي ميريح ديميرال، والظهيرين علي مجرشي والبلجيكي ماثيو دامس. وفي الوسط، يتجاور الفرنسيان إنزو ميو وفالنتين أتانجانا. ويقود الهدّاف الإنجليزي إيفان توني خط المقدمة، ويشاركه المهمّة المهاجم فراس البريكان والجناحان صالح أبو الشامات والبرازيلي ماتيوس جونسالفيش.

وحسم الفريق المركز الثالث، ويدخل إلى الجولة الأخيرة برصيد 78 نقطة، فيما ضمِن الخليج، صاحب المركز الـ 11 برصيد 37 نقطة، البقاء.

ويغيب عن القائمة الأهلاوية، أمام مضيفه، عناصر أساسية، مثل الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، والجناح الجزائري رياض محرز.

وأمام الخلود، السبت في الجولة الـ 33، بدأ يايسله المباراة، التي كسِبَها 3-0، بعددٍ من اللاعبين غير الأساسيين.