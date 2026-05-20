الألعاب الخليجية.. سيدات البادل يحققن الفضية

حافظ فريق السعودية على وصافة ترتيب دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي تختتم الجمعة في الدوحة، بعد أن رفع رصيده إلى 68 ميدالية «26 ذهبية، 21 فضية، 21 برونزية»، خلف البلد المستضيف قطر.

وتوج فريق السعودية للبادل، الأربعاء، بالمركز الثاني والميدالية الفضية، لمنافسات بادل السيدات، بواسطة العنود يماني، وفاطمة الحربي، وباسمه الهويش، ولينا عبد اللطيف، وسماهر كردي، وسارة سلهب، في الجولة الأخيرة من المسابقة، على المنتخب القطري بنتيجة 2ـ1.

وحصل فريق السعودية للسهام على ميداليتين برونزيتين في منافسات اليوم، بواسطة حصة السريع في مسابقة القوس الأولمبي للسيدات، وعبد الرحمن الموسى في المسابقة ذاتها لفئة الرجال.

وتأهلت الرامية سفانة الأحمدي لنهائي القوس الأولمبي للسيدات، حيث ستلاقي عند الـ 09:00 من صباح الخميس، لاعبة منتخب قطر، كما تأهل منصور علوي لنهائي رجال القوس الأولمبي، حيث سيواجه الإمارات، وتأهل بلال عوضي لنهائي القوس المركب أمام الكويت.

وتشهد منافسات السهام، الخميس، تنظيم نهائي القوس الأولمبي للفرق المختلط «70 م» بين فريق السعودية وقطر، ونهائي فريق القوس الأولمبي للسيدات «70 م» أمام الإمارات، والقوس الأولمبي رجال ضد الإمارات، والقوس المركب رجال ضد الإمارات، وسيدات القوس المركب أمام الإمارات.