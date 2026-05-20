ساوثهامبتون يطعن في قرار التجسس

اعترض نادي ساوثهامبتون على قرار استبعاده من خوض المباراة النهائية المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز بسبب قضية تجسس، بداعي أنها عقوبة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وفرضت لجنة مستقلة هذه العقوبة، وخصمت أربع نقاط من رصيد ساوثهامبتون للموسم المقبل، بعد اعتراف النادي بالتجسس على حصة تدريبية لمنافسه ميدلزبره قبل مباراة الفريقين في نصف النهائي، أوائل مايو الجاري.

وقررت اللجنة أيضًا تأهل ميدلزبره إلى المباراة النهائية، وحرمان ساوثهامبتون من فرصة المنافسة على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة مالية ضخمة لا تقل عن 268 مليون دولار أمريكي.

من جانبه، أكد فيل بارسونز، الرئيس التنفيذي لنادي ساوثهامبتون، أن ناديه سيطعن على هذه العقوبات، واعتذر للجماهير عما فعله الجهاز الفني بالتجسس على المنافس، ولكنه أصر على أن العقوبة قاسية.

ومن المقرر أن تنظر لجنة تحكيم لرابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي استئناف ساوثهامبتون، ومن المتوقع إصدار القرار الخميس.