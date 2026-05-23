أبطال آسيا.. سيدات نايجوهيانج مُشاركة أولى.. ثأر ولقب

توج فريق نايجوهيانج الكوري الشمالي الأول لكرة القدم للسيدات، السبت، بلقب دوري أبطال آسيا 2026ـ2025، بعدما تغلب على طوكيو فيردي بيليزا الياباني 0ـ1، في النهائي المنظم على ستاد مجمع سوون الرياضي بسوون في كوريا الجنوبية.

وسجلت كيم كيونج يونج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44، بعدما استغلت تمريرة داخل منطقة الجزاء لتمنح فريقها لقبًا تاريخيًا في المشاركة القارية الأولى للنادي، الذي ضمن أيضًا التأهل إلى كأس العالم للأندية للسيدات 2027.

وشهدت المباراة بداية متوازنة مع أفضلية نسبية للفريق الياباني، قبل أن يفرض نايجوهيانج سيطرته تدريجيًا بفضل تحركات جونج كوم، التي شكلت مصدر الخطورة الأبرز، ومن إحدى انطلاقاتها جاء هدف اللقاء، بعدما تجاوزت الدفاع ومررت الكرة إلى كيم التي أودعتها الشباك قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الكوري الشمالي أفضليته، وكاد أن يضيف أهدافًا أخرى، بينما عانى طوكيو فيردي بيليزا هجوميًا، ولم ينجح في تشكيل خطورة حقيقية، ليحسم نايجوهيانج اللقب عن جدارة.

وتصدر الفريق الياباني المجموعة الثالثة خلال الدور الأول، وحقق فوزًا كبيرًا على نايجوهيانج بنتيجة 4ـ0، قبل أن يتجاوز ستاليون لاجونا الفلبيني، وملبورن سيتي الأسترالي في الأدوار الإقصائية.

في المقابل، تأهل نايجوهيان وصيفًا للمجموعة، ثم أطاح بهوتشي منه سيتي الفيتنامي، وسوون الكوري الجنوبي، قبل أن يثأر من خسارته السابقة أمام طوكيو فيردي، ويتوج باللقب القاري الأول في تاريخه.