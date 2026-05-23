فرنانديز يحصد جائزة الأفضل في «بريميرليج»

اختير البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، أفضل لاعب في ​الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد أن قاد «الشياطين» إلى المركز الثالث في الترتيب، ومعادلة الرقم القياسي في تاريخ «بريميرليج» في عدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد قبل جولة واحدة على النهاية.

وعادل فرنانديز الرقم ‌القياسي بتقديم ‌20 تمريرة حاسمة ​في ‌موسم واحد، ⁠الذي ​كان مسجلًا ⁠بالمشاركة بين تيري هنري، مهاجم أرسنال، وكيفن دي بروين، صانع لعب مانشستر سيتي.

وأحرز النجم البرتغالي ثمانية أهداف، ليساعد يونايتد على ضمان تحقيق المركز الثالث، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورُشح فرنانديز، صاحب الـ31 عامًا، للجائزة ⁠إلى جانب جابرييل، وديفيد ‌رايا، وديكلان رايس، ثلاثيّ أرسنال الفائز باللقب، وإرلينج هالاند، ‌وأنطون سيمينيو، ثنائي ​مانشستر سيتي، ومورجان جيبس ـ وايت، لاعب وسط نوتنجهام فورست، وإيجور تياجو، مهاجم برنتفورد.

وبرز فرنانديز أفضل صانع لعب في الدوري الممتاز الموسم الجاري، بعد أن صنع 132 فرصة، ‌وهو أعلى رقم في «بريميرليج»، متفوقًا بفارق كبير على دومينيك سوبوسلاي، ⁠لاعب ⁠ليفربول، الذي صنع 89 فرصة.

وتوج فرنانديز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية خلال مايو الجاري، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في العام في مانشستر يونايتد للمرة الخامسة.

ويمتلك فرنانديز فرصة لتحطيم الرقم القياسي للتمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، ​عندما يحل ​يونايتد ضيفًا على برايتون آند هوف ألبيون، بالمباراة الأخيرة من الموسم.