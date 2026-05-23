بعد الرحيل.. جوارديولا يعترف: لم أُنصف هارت

اعترف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأكبر ندم شعر فيه، خلال مسيرته مع «السماوي»، والمتمثل في عدم منح جو هارت، حارس المرمى، فرصة لإثبات نفسه.

وأعار جوارديولا، صاحب الـ55 عامًا، الذي سيقود سيتي للمرة الأخيرة، الأحد، أمام أستون فيلا، هارت إلى تورينو بعد أسابيع قليلة من تعيينه، قبل أن يتعاقد مع التشيلي كلاوديو برافو، عام 2016، والبرازيلي إيدرسون، الموسم التالي.

وقال جوارديولا لشبكة «سكاي سبورتس»: «أريد أن أعترف، أشعر بندم. عندما تتخذ الكثير من القرارات، الكثير جدًا، لا بد أن ترتكب أخطاء».

وأضاف المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» السبت: «لكن هناك ندم واحد يرافقني منذ أعوام طويلة، وهو أني لم أمنح جو هارت فرصة ليكون معي، ويثبت جدارته حارس مرمى، كان يجب علي أن أفعل ذلك، ليس لأيّ سبب، ومع كل الاحترام لكلاوديو، وكذلك لإيدرسون الذي انضم للفريق، كانا مهمين، ولكن في تلك اللحظة، كان بإمكاني أن أقول حسنًا يا جو، لنحاول فعل ذلك معًا. إذا لم يكلل ذلك بالنجاح، فلا بأس، سنغيره، لكن ما حدث قد حدث. في معترك الحياة، يجب علي اتخاذ قرارات، وأحيانًا لا أكون منصفًا بما فيه الكفاية».

وضع جوارديولا، حدًا لمسيرته الحافلة بالألقاب مع سيتي، التي امتدت لعقد كامل، أحرز خلالها 20 لقبًا منذ 2016.

وتضمنت حصيلة حقبة جوارديولا مع السيتي ستة ألقاب في الدوري، ولقبًا في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد، وخمسة في كأس الرابطة، وثلاثة في درع المجتمع، وأحرز مرة واحدة كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.