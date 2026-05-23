الإثنين.. 30 صقرًا في مهمة الأخضر قبل المونديال

تأكيدًا لانفراد «الرياضية»، ضمت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التي اختارها اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، الأسماء التي ذكرتها «الرياضية» في خبرها، الجمعة، حول القائمة المرشحة للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي ينظم خلال الفترة من 25 مايو حتى 10 يونيو المقبل، في أمريكا، ضمن المرحلة الرابعة الأخيرة من البرنامج، الخاص قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وأعلن دونيس، السبت، في مؤتمر صحافي احتضنه فندق سوفيتيل في الرياض، قائمة أسماء، ضمت 30 لاعبًا، وهم: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد القدوس عطية، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، عبد الله آل سالم، صالح الشهري، عبد الله الحمدان.

وتغادر بعثة الأخضر إلى أمريكا، الإثنين، لتنظيم المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي، وتحديدًا في مدينة نيويورك، على أن تمتد الفترة حتى 31 من الشهر الجاري، ويتخللها مواجهة تجريبية 30 مايو أمام الإكوادور، على ملعب سبورتس إليستريتد بهاريسون في ولاية نيوجيرسي.

ويستكمل الأخضر المرحلة الأخيرة في مدينة أوستن في ولاية تكساس، التي يطير إليها مطلع يونيو المقبل، وتستمر حتى التاسع من الشهر ذاته، ويتخللها مباراتان تجريبيتان، الأولى ضد بورتوريكو الجمعة 5 يونيو على ملعب Q2 في مدينة أوستن، والثانية أمام السنغال في التاسع من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وفي 10 من يونيو المقبل، يدخل الأخضر مرحلة البطولة، في مدينة أوستن مقرًا رئيسًا قبل انطلاق المونديال، على أن يفتتح المنافسات العالمية أمام الأورجواي في 15 الشهر المقبل، وبعدها بستة أيام يلعب ضد إسبانيا، ويختتم دور المجموعات أمام الرأس الأخضر في 26 من الشهر ذاته.