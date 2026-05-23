دنيا أبو طالب تخطف فضية الآسيوية

توّجت دنيا أبو طالب، لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو، السبت، بالميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 53 كجم، ضمن منافسات بطولة آسيا للدرجة الأولى، المنظمة في أولان باتور في منغوليا.

ورفع المهندس عبد الله الحربي، رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، التهنئة للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بمناسبة هذا الإنجاز، مهنئًا الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، مشيدًا بما تحظى فيه الرياضة السعودية من دعم واهتمام أسهم في تحقيق هذه المنجزات القارية.

وجاء مشوار دنيا نحو الفضية حافلًا بالأداء اللافت، إذ افتتحت المنافسات بالفوز على لاعبة فيتنام بنتيجة «2ـ0» في دور الـ16، ثم تجاوزت لاعبة كازاخستان بالنتيجة ذاتها «2ـ0» في ربع النهائي، قبل أن تحسم مواجهة نصف النهائي أمام الهند «2-0»، لتتأهل إلى النهائي، الذي خسرت فيه بصعوبة أمام لاعبة الصين بنتيجة «2ـ1».