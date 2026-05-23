الدوري الياباني.. كاشيما يهزم طوكيو ويحسم الصدارة

فاز فريق كاشيما أنتلرز الأول لكرة القدم على ضيفه إف سي طوكيو بهدف نظيف، السبت، ضمن منافسات مجموعة الشرق في الجولة الـ 18 من الدوري الياباني.

وسجل شو موروكا الهدف الوحيد في الدقيقة 79 من عمر المباراة، ليحسم فريقه صدارة المجموعة.

ورفع هذا الفوز رصيد كاشيما أنتلرز إلى 42 نقطة في الصدارة، أما طوكيو فتوقف رصيده عند 37 نقطة، في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ماتشيدا زيلفيا، صاحب المركز الثالث.

وحقق كاشيما أنتلرز لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الياباني، علمًا أنه البطل التاريخي للمسابقة برصيد تسعة ألقاب.

وتشهد بطولة الدوري الياباني موسمًا استثنائيًا، من حيث المواعيد ونظام المسابقة، إذ سينطلق الموسم الجديد من 9 أغسطس المقبل، وينتهي في مايو من العام التالي، على غرار الدوريات الأوروبية.