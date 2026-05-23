من هو موسى مترجم دونيس في الأخضر؟

ضم اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، البلجيكي أحمد موسى للعمل مترجمًا له مع الأخضر، لمعرفته المسبقة حينما كان يتولى مهمته التدريبية برفقة الهلال موسم 2015.

وانطلقت مهمات موسى الأولى، حينما تولى ترجمة حديث دونيس في المؤتمر الصحافي الذي عقده الأخير في الرياض، السبت، لإعلان قائمة الأخضر، التي ستدخل معسكر أمريكا، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026.

ويملك موسى خبرة طويلة في الترجمة، إذ يجيد التحدث بعدة لغات، منها الإنجليزية والفرنسية واللاتينية، إضافة إلى اللغة العربية.

والتحق موسى بالهلال موسم 2009، حينما عمل برفقة البلجيكي إيريك جيريتس في الجهاز الفني للأزرق العاصمي، واستمر برفقة الأرجنتيني جابرييل كالديرون موسم 2011، وجلب معه مترجمًا آخر.

وتم اختيار موسى مترجمًا للكرواتي زلاتكو داليتش بالفريق الأزرق الأولمبي، واستمر معه بعد تكليفه مدربًا للفريق الأول موسم 2012، عقب إقالة الفرنسي أنطوان كومباريه.

وأعاد اليوناني دونيس موسى للعمل من جديد في الهلال، موسم 2015، مترجمًا برفقة الفريق الأول بعد إقالة الروماني ريجي كامب، واستمر مع الأوروجوياني جوستافو ماتوساس موسم 1017، وحينما تسلم الأرجنتيني رامون دياز الدفة الفنية للفريق أبعده واستعان بالمترجم المغربي فؤاد مغامر.

عاد موسى مجددًا مع الأرجنتيني خوان براون، الذي حل بديلًا بعد إقالة مواطنه دياز من مهمته التدريبية، واستمر مع البرتغالي جورجي جيسوس في الفترة الأولى، وكذلك الكرواتي زوران ماميتش، موسم 2018، والروماني رازفان لوشيسكو، موسم 2019.

ومع تعاقد الإدارة الزرقاء مع البرتغالي ليوناردو جارديم مدربًا للفريق، اختاره الأخير ليكون مترجمًا مساعدًا مع البرازيلي عمرو صالح، وفضل دياز مع عودته في الفترة الثانية الاستعانة بالمترجم المغربي فؤاد مغامر، لكن موسى عاد مع عودة البرتغالي جورجي جيسوس، وأصبح مترجمًا مع الفريق الأول.

ومع بداية الموسم المنتهي أخيرًا، تعاقدت إدارة الهلال مع الإيطالي سيموني إنزاجي، وهذا الأخير فضّل العمل مع المصري محمد مدني مترجمًا له، مع تحويل موسى إلى الترجمة مع اللاعبين الأجانب.