4 مواجهات تجهز القادسية في جيرونا

يتجه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى اعتماد خوض أربع مواجهات تجريبية في مدينة جيرونا الإسبانية، خلال معسكر الفريق الصيف المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية ».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي بدأت في مخاطبة عدد من الأندية الأوروبية من أجل لعب المواجهات التجريبية في المعسكر الخارجي.

وكان القادسية أنهى موسمه في دوري روشن السعودي محتلًا المركز الرابع برصيد 77 نقطة، جمعها من 23 انتصارًا وثمانية تعادلات، مقابل ثلاث خسائر، وضمان المشاركة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم المقبل.

وحصل مهاجمه المكسيكي جوليان كينيونيس على لقب هداف الدوري برصيد 33 هدفًا، وبفارق هدف عن الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، وخمسة أهداف عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بطل الدوري.