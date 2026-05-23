آل الشيخ يعلن عن نزال «Mexico vs The World»

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن تنظيم نزال «Mexico vs The World»، الذي يجمع النجم المكسيكي كانيلو ألفاريز، والفرنسي كريستيان مبيلي، بطل العالم في المجلس العالمي للملاكمة «WBC» للوزن فوق المتوسط، 12 سبتمبر المقبل في الرياض العاصمة السعودية، ضمن نزال عالمي جديد يعكس مكانة موسم الرياض المتصاعدة على خارطة الأحداث الرياضية الكبرى.

جاء ذلك بالتزامن مع المؤتمر الصحافي المنعقد السبت في المتحف المصري الكبير في مصر، وشهد الظهور الإعلامي الأول والمواجهة المباشرة الأولى بين كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي أمام وسائل الإعلام، وسط حضور إعلامي واسع وترقب كبير للنزال المرتقب.

وأكد آل الشيخ سعادته باستضافة هذا النزال الكبير في الرياض، مشيرًا إلى أن السعودية أصبحت وجهة رئيسة لأهم النزالات والأحداث العالمية في رياضة الملاكمة، بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الترفيه، معربًا عن تطلعه لتقديم ليلة استثنائية لعشاق الملاكمة حول العالم، ومشاهدة مواجهة قوية بين كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي، بما يليق بحجم الجماهيرية التي يتمتع بها النجمان، والمكانة العالمية الرائدة التي وصلت إليها الرياض في استضافة كبرى الأحداث الرياضية والترفيهية.

وقال كانيلو ألفاريز: «بعد كل هذه الأعوام في عالم الملاكمة، لا تزال دوافعي كما هي، أن أتحدى نفسي، وأمثل المكسيك، وأواصل بناء إرثي. مبيلي ملاكم رائع ولم يُهزم، وأنا أحترم ذلك. لكن تركيزي دائمًا منصب على التحضير، والأداء، ومنح الجماهير ليلة جديدة عظيمة من الملاكمة. 12 سبتمبر في الرياض، نبدأ فصلًا جديدًا بالانضباط والطموح والرؤية التي صاحبتني طوال مسيرتي».

فيما قال كريستيان مبيلي: «نزالي الأخير كان نزال العام، أما نزالي في سبتمبر أمام كانيلو ألفاريز، فسيكون نزال العقد. وعندما ينتهي النزال، سيشهد العالم انتصارًا تاريخيًا باسمي».

ويعود ألفاريز، الأسطورة المكسيكي وبطل العالم السابق، إلى الرياض بعد مسيرة بارزة في فئة الوزن فوق المتوسط، شهدت نجاحه في الدفاع عن ألقابه تسع مرات خلال فترة هيمنة امتدت لنحو خمسة أعوام.

ويمثل النزال مرور عام على مواجهة كانيلو أمام تيرينس كروفورد في لاس فيجاس، التي أصبحت واحدة من أكثر نزالات الملاكمة مشاهدة في التاريخ، بعدما تجاوز عدد مشاهديها 41 مليون مشاهد عبر منصة نتفليكس.

ويدخل كريستيان مبيلي المواجهة بصفته بطل العالم الحالي للمجلس العالمي للملاكمة، بعد صعوده المتدرج في التصنيفات، إذ حصد اللقب المؤقت عقب فوزه على ماشي سوليتسكي، يونيو الماضي، قبل أن تتم ترقيته إلى بطل عالمي رسمي في يناير.

ويُعد مبيلي أحد أبرز المنافسين في فئة الوزن فوق المتوسط، إذ يحافظ على سجل خاليًا من الهزائم، كما سبق له الظهور ضمن بطاقة «كانيلو ضد كروفورد»، إحدى أبرز بطاقات موسم الرياض.

ويأتي هذا النزال ضمن سلسلة الفعاليات العالمية التي تستضيفها الرياض، في إطار ترسيخ مكانة السعودية وجهة رائدة للأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى، واستمرارًا لاستقطاب أبرز الأسماء والبطولات العالمية في مختلف المجالات.